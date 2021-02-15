MSB'den Pençe Kartal - 2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan son paylaşımlara göre Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde ki Pençe Kartal – 2 Harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42 olduğu belirtilirken 2 teröristinde sağ olarak yakalandığı açıklandı.

larında ‘Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen 42 teröriste ek olarak 2 terörist canlı yakalanmıştır. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgiler kapsamında operasyon devam etmektedir.’ Denildi.