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MSB'den Pençe Kartal - 2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı!

MSB tarafından yapılan son dakika paylaşımında Pençe Kartal - 2 Harekatı kapsamında toplamda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerin sayısı açıklandı. Açıklamalar pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:22
MSB'den Pençe Kartal - 2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı!
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan son paylaşımlara göre Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde ki Pençe Kartal – 2 Harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42 olduğu belirtilirken 2 teröristinde sağ olarak yakalandığı açıklandı.

MSB açıklamalarında ‘Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen 42 teröriste ek olarak 2 terörist canlı yakalanmıştır. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgiler kapsamında operasyon devam etmektedir.’ Denildi.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:22
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