MSB'den Pençe Kartal - 2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan son paylaşımlara göre Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde ki Pençe Kartal – 2 Harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42 olduğu belirtilirken 2 teröristinde sağ olarak yakalandığı açıklandı.
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Şubat 13, 2021
Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir. pic.twitter.com/pklfcR2iVY
Son Güncelleme: 15.02.2021 02:22