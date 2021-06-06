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MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda bir kahraman askerimiz Mayısın/EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralandı. Hemen hastaneye götürülerek tedavi altına alınan askerimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

06 Haziran 2021 Pazar 21:08
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
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MSB tarafından yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda bir kahraman askerimiz Mayısın/EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralandı. Hemen hastaneye götürülerek tedavi altına alınan askerimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak Kuzeyinde bugün bir kahraman silah arkadaşımızın operasyon esnasında Mayısın/EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yarandığını belirtti. Hemen hastaneye kaldırılan askerimizin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti. Herkesi derin bir yasa boğan  bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
PEnçe Yıldırm HArekatıŞehit
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