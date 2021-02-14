MSB, Mehmetçiğin Gara'da yazdığı destanı son dakika olarak duyurdu!

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 Şubat tarihinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici görevinde olduğu belirlenen 48 terörist ölü olarak 2 teröristi de sağ olarak ele geçirdi. Konu ile ilgili açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı.

Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'ndaki gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son durum bilgileri paylaşan Bakan Akar, PKK/KCK terör örgütüne bağlı terörist unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanmasın amaçlı yürütülen harekatın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Bakan Akar, operasyonla kapsamında 48 terörist ölü, 2 teröristin de sağ olarak ele geçirilmesi sonrası teröristlere ait sığınak ve mühimmat depoları başta olmak üzere 50'den fazla hedefin havadan yapılan saldırılarla başarılı bir şekilde tahrip edildiğini söyledi.

Gerçekleştirilen kara operasyonu başladığında 3 kahraman askerimizin şehit olduğu ve 3 personelinde yaralandığı bilgisini paylaşan Bakan Hulusi Akar, harekat süreci boyunda terör örgütünün Gara bölgesindeki tüm varlığına ağır bir darbe vurulduğu ve bölgenin TSK tarafından kontrol altına alındığını ifade etti.

"13 SİVİLİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI"

TSK'nin gerçekleştirdiği Pençe Kartal-2 Harekâtında bölgede faaliyetler devam ederken kontrol altına alınan mağarada yapılan incelemelerde alıkonulan ve daha sonra başlarından vurularak katledilen 13 sivilin cansız bedenlerine ulaşıldığını aktaran Bakan Akar, sivilleri şehit eden teröristlerin tamamının etkisiz hâle getirildiğini söyledi.