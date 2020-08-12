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MSB'den son dakika hava harekâtı açıklaması! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu son dakika hava harekatı açıklamasıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:39
MSB'den son dakika hava harekâtı açıklaması! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist hava harekatı sonucunda etkisiz hale geldi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamalarıyla Irak’ın kuzeyindeki Metine bölgesinde geniş çaplı operasyon düzelendi. Operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.


MSB'nin Twitter'daki paylaşımlarda düzenlenen operasyonlarda Irak’ın kuzeyi Metina bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Operasyonların etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği belirtildi.

MSB’den harekât paylaşımı

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zhen5OOlDc

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020



Son Güncelleme: 12.08.2020 23:04
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