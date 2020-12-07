MSB Barış Pınarı Bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamalar 6 Aralık 2020 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılırken Barış Pınarı bölgesinde saldırı yapmak için hazırlık yapan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamalarda kahraman askerlerimizin başarılı operasyonuna ait görseller paylaşıldı. Bölgede ki huzuru ve güveni bozmak isteyen 9 kişilik PKK/YPG teröristinin ateş destek araçları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.