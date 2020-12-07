İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

MSB Barış Pınarı Bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde güven ve huzuru bozmak için hazırlık yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:02
MSB Barış Pınarı Bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı!
Takip Et:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamalar 6 Aralık 2020 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılırken Barış Pınarı bölgesinde saldırı yapmak için hazırlık yapan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 Açıklamalarda kahraman askerlerimizin başarılı operasyonuna ait görseller paylaşıldı. Bölgede ki huzuru ve güveni bozmak isteyen 9 kişilik PKK/YPG teröristinin ateş destek araçları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MsbPkk/ypg9 TeröristEtkisiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maçoğlu dağ keçisi avına karşı çıktı, avcıların karşısına çıkacağını söyledi!
Maçoğlu dağ keçisi avına karşı çıktı, avcıların karşısına çıkacağını söyledi!
Kısıtlamalara uymayan 2 kişi uyarıda bulunan polisin burnunu kırdı!
Kısıtlamalara uymayan 2 kişi uyarıda bulunan polisin burnunu kırdı!
Benzinlikte alevlere teslim olan araç büyük paniğe yol açtı!
Benzinlikte alevlere teslim olan araç büyük paniğe yol açtı!
Nevşehir'de yem fabrikasında feci kaza!
Nevşehir'de yem fabrikasında feci kaza!
Kocaeli Gölcük'te hırsızlık yaptığı kesinleşen bir kişi yakalandı!
Kocaeli Gölcük'te hırsızlık yaptığı kesinleşen bir kişi yakalandı!
Sokağa çıkma yasağında hırsızlık yapmak için apartman deposuna giren şahıs yakalandı
Sokağa çıkma yasağında hırsızlık yapmak için apartman deposuna giren şahıs yakalandı

Popüler Haberler

Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?
Altın ne kadar oldu? 7 Aralık 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Aralık 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 7 Aralık 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 7 Aralık 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Aralık 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 7 Aralık 2020 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Aralık 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Aralık 2020 Pazartesi
Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?
Hamilelikte diş ağrısı için ne yapmak gerekir, ne iyi gelir?
SMS kredi veren bankalar hangileridir? SMS ile kredi veren bankalar ve sms başvuru numaraları
Ölen kişinin kredi ve banka borcu ne olur?
Beşir Derneği nedir? Beşir derneği yardımından kimler faydalanabilir? Beşir derneği yardım şartları
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Survivor 2021 belli olan yarışmalar ve başlangıç tarihi
CarrefourSa Online Market nedir, nasıl indirilir? CarrefourSa Online Market indirme ve alışveriş yapma
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2020 Seslendirme çeşitleri
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2020 SPL nasıl alınır?
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.