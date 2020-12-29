MSB açıkladı, 8 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, duyurduğu son dakika açıklamasıyla Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz duruma getirildiğini duyurdu.
29 Aralık 2020 Salı 13:23
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir son dakika paylaşımı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusunda Irak’ın kuzey kısmında bulunan Avaşin Basyan’da keşif ve gözetleme araçları ile belirlenen 8 PKK’lı teröristin etkisiz duruma getirildiği ifade edildi.
MSB’den yapılan açıklamada keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen 8 kişilik PKK’lı terörist grubunun gerçekleştirilen hava operasyonu ile etkisiz duruma getirildiği aktarılırken, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek” denildi.
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