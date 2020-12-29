İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...

MSB açıkladı, 8 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, duyurduğu son dakika açıklamasıyla Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz duruma getirildiğini duyurdu.

29 Aralık 2020 Salı 13:23
MSB açıkladı, 8 terörist etkisiz hale getirildi!
Takip Et:

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir son dakika paylaşımı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusunda Irak’ın kuzey kısmında bulunan Avaşin Basyan’da keşif ve gözetleme araçları ile belirlenen 8 PKK’lı teröristin etkisiz duruma getirildiği ifade edildi.

MSB’den yapılan açıklamada keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen 8 kişilik PKK’lı terörist grubunun gerçekleştirilen hava operasyonu ile etkisiz duruma getirildiği aktarılırken, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek” denildi.




Son Güncelleme: 29.12.2020 13:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MsbMilli Savunma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOGG’un fabrikası için alımlar başlıyor! 5 bin kişiye iş istihdamı
TOGG’un fabrikası için alımlar başlıyor! 5 bin kişiye iş istihdamı
Tırla çarpışan aracın içindeki aile hayatını kaybetti!
Tırla çarpışan aracın içindeki aile hayatını kaybetti!
Covid-19 virüsüne yakalanan doktor hayatını kaybetti!
Covid-19 virüsüne yakalanan doktor hayatını kaybetti!
Ünlü model Çağla Şikel Faz-3 gönüllüsü olarak Covid-19 aşısını yaptırdı!
Ünlü model Çağla Şikel Faz-3 gönüllüsü olarak Covid-19 aşısını yaptırdı!
Hami Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu!
Hami Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu!
28 Aralık koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
28 Aralık koronavirüs vaka tablosu açıklandı!

Popüler Haberler

Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2020 Bişektomi ameliyatı
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi hesaplama örneği 2021
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
Adres kodu nedir, nasıl alınır? Adres kodu sorgulama işlemleri
E-devlet adres kodu sorgulama ekranı ile adres kodu öğrenme
Fox TV canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İlaç raporu süresi bitmeden yenilenir mi? 2020 İlaç raporu veren hastaneler
İsimden ücretsiz numara sorgulama ve bulma yöntemler 2021
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2020
Fındık fiyatları ne kadar? 18 Mart Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
Sokak düğünlerinde sınırlama getirildi! Artık saat sınırı var!
İPhone telefonlarda safari ve uygulamaların ön bellekleri nasıl temizlenir?
Hangi iş yerlerinde ücretsiz maske dağıtılacak, iş yerleri ücretsiz maske dağıtacak mı?
İSMEK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSMEK insan kaynakları iş ilanları
Doğalgaz rezervi en fazla olan ülkeler
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Aytek Şayan hakkında bilgiler
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmenin tabirleri ve yorumları
Saat 01:10 nedir? Saat 01:10 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Doğalgaz yeni abonelik ve abonelik depozito ücreti ne kadar?
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Netflix Party ile arkadaşlarınızla aynı anda film izleyip sohbet edin

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.