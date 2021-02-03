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MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 Çarşamba

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto, geçen çekilişte devreden 105milyon 659bin 329TL ikramiyesi için 3 Şubat 2021 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapılacak. Haberimizden 3 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:49
MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 Çarşamba
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3 Şubat Çarşamba günü çekiliş yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye’de en çok oynana şans oyunu olan Çılgın Sayısal Loto her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılıyor. 90 sayıdan oluşan oyunda belirlenen 6 sayıyı bilen kişi büyük ikramiyeyi kazanıyor.

3 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonucu ne zaman belli olacak?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango Müdürlüğü ve noter huzurunda saat 21.30’da canlı yayında yapılacaktır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

30 Ocak Cumartesi çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları

30 Ocak’ta yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 4-12-21-29-42-90 joker numarada 51 olarak belirlenmişti. Altı bilenin çıkmadığı çekilişte 105milyon 659bin 329TL devretti.



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:17
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Anahtar Kelimeler:
çılgın Sayısal Loto3 şubatMilli Piyango
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