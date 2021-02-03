MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 Çarşamba

3 Şubat Çarşamba günü çekiliş yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye’de en çok oynana şans oyunu olan Çılgın Sayısal Loto her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılıyor. 90 sayıdan oluşan oyunda belirlenen 6 sayıyı bilen kişi büyük ikramiyeyi kazanıyor.

3 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonucu ne zaman belli olacak?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango Müdürlüğü ve noter huzurunda saat 21.30’da canlı yayında yapılacaktır.

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30 Ocak Cumartesi çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları

30 Ocak’ta yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 4-12-21-29-42-90 joker numarada 51 olarak belirlenmişti. Altı bilenin çıkmadığı çekilişte 105milyon 659bin 329TL devretti.