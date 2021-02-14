Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü

Geçtiğimiz günlerde Nijerya çevresinde korsanlar tarafından saldırıya uğrayarak rehin tutulan 15 denizcimiz bugün Türkiye’ye geri döndü. 21 Gün tutsak kalan 15 denizci sapasağlam bir şekilde ülkemize geri döndü. Mozart gemisinin mürettebatından olan bir kişi korsan saldırısı sırasında hayatını kaybetti. Atlattıkları büyük şokun ardından kendilerini ailelerinin kollarına atan denizciler sevinç içindeydi. Bu korkunç olaydan sağ çıkmayı başaran cesur denizcilerimiz, İstanbul Havalimanı’nda Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.