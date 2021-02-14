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Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü

Tam 21 gündür Nijerya çevresinde korsanların saldırısına uğrayıp rehin alınan denizcilerimiz sonunda bugün ülkemize geri döndü. Geri dönen denizcileri aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:34
Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü
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Geçtiğimiz günlerde Nijerya çevresinde korsanlar tarafından saldırıya uğrayarak rehin tutulan 15 denizcimiz bugün Türkiye’ye geri döndü. 21 Gün tutsak kalan 15 denizci sapasağlam bir şekilde ülkemize geri döndü. Mozart gemisinin mürettebatından olan bir kişi korsan saldırısı sırasında hayatını kaybetti. Atlattıkları büyük şokun ardından kendilerini ailelerinin kollarına atan denizciler sevinç içindeydi. Bu korkunç olaydan sağ çıkmayı başaran cesur denizcilerimiz, İstanbul Havalimanı’nda Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:34
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NijeryaDenizcilerMozart Gemisi15 DenizcimizMevlüt çavuşoğluKorsan SaldırısıIstanbul Havalimanı
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