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Motosikleti ile kaza yapan genç hastanede duvardan düştüğünü söyledi

Samsun'da kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması üzerine kazada yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede duvardan düştüğünü söyleyerek kazayı saklamaya çalışan gencin kaza yaptığı hastane polisi tarafından fark edildi.

16 Mayıs 2021 Pazar 23:06
Motosikleti ile kaza yapan genç hastanede duvardan düştüğünü söyledi
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Samsun’da 19 yaşındaki genç kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede duvardan düşerek yaralandığını iddia eden gencin motosiklet kazası yaptığı öğrenildi. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

Olay Samsun’da meydana geldi. 19 yaşındaki A.A isimli genç kaza yaparak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede yürürken dengesini kaybettiği, duvardan düştüğünü ve yaralandığını söyleyen gencin kullandığı motosikletin bir araç ile çarpıştığı ve kaza yaptığı fark edildi. Hastane polisi tarafından olayın fark edilmesi üzerine kazaya karışan araç sürücüsü de emniyete götürüldü.

İlyasköy Polis Merkezi’ne götürülen sürücü ve kazaya ilişkin emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 19 yaşındaki gencin neden kazayı gizlemeye çalıştığı ise öğrenilemedi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 23:06
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Anahtar Kelimeler:
MotosikletKaza
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