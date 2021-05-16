Motosikleti ile kaza yapan genç hastanede duvardan düştüğünü söyledi

Samsun’da 19 yaşındaki genç kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede duvardan düşerek yaralandığını iddia eden gencin motosiklet kazası yaptığı öğrenildi. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

Olay Samsun’da meydana geldi. 19 yaşındaki A.A isimli genç kaza yaparak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede yürürken dengesini kaybettiği, duvardan düştüğünü ve yaralandığını söyleyen gencin kullandığı motosikletin bir araç ile çarpıştığı ve kaza yaptığı fark edildi. Hastane polisi tarafından olayın fark edilmesi üzerine kazaya karışan araç sürücüsü de emniyete götürüldü.

İlyasköy Polis Merkezi’ne götürülen sürücü ve kazaya ilişkin emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 19 yaşındaki gencin neden kazayı gizlemeye çalıştığı ise öğrenilemedi.