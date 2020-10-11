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Motosiklet kazasında iki arkadaş feci şekilde can verdi

Kayseri'de motosiklet ile yola çıkan iki arkadaş, motosikletin refüje ve ardından direğe çarpması nedeniyle yola savruldu. Kazada iki arkadaş hayatını kaybetti.

11 Ekim 2020 Pazar 23:01
Motosiklet kazasında iki arkadaş feci şekilde can verdi
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Musa El Yunus ve yanındaki kişinin bulunduğu motosiklet, önce refüje sonra da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Musa El Yunus ve yanındaki kişi feci şekilde can verdi.


Kaza ile ilgili işlem başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında iki arkadaşın cansız bedeni morga kaldırılmak üzere hastaneye gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:01
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Anahtar Kelimeler:
KayseriMotosikletKaza
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