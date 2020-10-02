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Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen olayda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü kamyona çarptı. Çarpma etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı.

02 Ekim 2020 Cuma 19:40
Motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği kamyona çarpmasına neden oldu. 2 kişi yaralanırken yaralıların durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Trafik kazası Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi, Devrek caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre tescilsiz olduğu kesinleşen B.K. isimli motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek H.E. isimli vatandaşın kullandığı 67 LK 339 plakalı kamyona çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü B.K. ve eşi S.K. yaralanırken olayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi.


112 sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve eşine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavileri için Devlet Hastanesine sevk edildiklerini açıkladı.

Polis ekipleri ile olay hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 19:40
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMotosikletKamyonTrafik Kazası2 Yaralı
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