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Motosiklet hırsızlar herkesi canından bezdirdi

İstanbul'un çeşitli ilçelerine dadanan ve motosiklet çalan hırsızlar tüm önlemlere karşın durdurulamıyor.Vatandaş isyan etti.

03 Eylül 2020 Perşembe 15:38
Motosiklet hırsızlar herkesi canından bezdirdi
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İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları vatandaşları adeta canından bezdirdi. Bazı olayların kameralara takılmasıyla zanlıların motosikletleri nasıl çaldıkları, kullandıkları yöntemler ve uğraşları pes dedirtti.

Hırsızlık anları çeşitli güvenlik kameralarına yansırken çeşitli fiyatlardaki motosikletler saniyeler içerisinde alınıp gidiliyor. Kendi imkânlarıyla önlem alan vatandaşlar artık çaresiz kaldıkları için yetkililerden yardım bekliyor.


Yöntemleri pes dedirtti

Hızlı olmak için motosikletle olay yerine gelen  yanlarında getirttikleri demir kesici aletler ile motosikletlerin bağlı oldukları zincir ve kilit tarzı güvenlik amacıyla takılan şeyleri demir makasıyla kesen takılan alarm sistemlerinin sabunlu suyla birlikte kapatan  zanlılar kendileri kamufle ederek yüzlerinin göstermiyorlar.

Sistemi çok iyi kuran hırsız çetesi oldukça seri ve soğuk kanlı bir şekilde hırsızlık olayını gerçekleştiriyorlar.



Son Güncelleme: 03.09.2020 15:38
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Anahtar Kelimeler:
MotorsikletHırsızlıkIstanbulÇete
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