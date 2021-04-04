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Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi nedir? Montrö sözleşmesi ne zaman, kimler arasında imzalandı?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'nin denizleri üzerine yapılmış olan en önemli uluslararası sözleşme olarak kabul edilmektedir. İşte 1936 yılında imzalanan sözleşmenin tarihi ve maddeleri…

04 Nisan 2021 Pazar 18:06
Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi nedir? Montrö sözleşmesi ne zaman, kimler arasında imzalandı?
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye’ye İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinde yetki ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı vermiş olan uluslararası bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile birlikte Türkiye, boğazlar üzerinde tam kontrol hakkına sahip olmuştur. Aynı zamanda sivil gemilerin özgürce geçişini düzenleme hakkını da elde etmiştir. Bu sözleşme ile Uluslar arası Boğazlar Komisyonu’nun görevi sona ermiştir.
 

Sözleşme 1936 yılında imzalandı

 
Boğazlar rejimini değiştirecek olan görüşmeler ilk olarak 22 Haziran 1936 tarihinde İsviçre’nin Montrö şehrinde başlamıştır. Bu görüşmeler 2 ay boyunca devam etmiştir. Yeni Boğazlar Sözleşmesi; 20 Temmuz 1936 tarihinde Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, Romanya, Sovyet Birliği, Yugoslavya, Avustralya, Yunanistan, Japonya ve Türkiye tarafından kabul edilmiştir. Böylelikle boğazların egemenliği Türkiye’ye geçmiştir.
 
Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile yapmış olduğu saldırmazlık antlaşması gereğince Sovyetler Birliğinden de destek alınmıştır. Sözleşme 9 Kasım 1936 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Milletler Cemiyeti Sözleşme Serisi’ne ise 11 Kasım 1936 tarihinde kaydedilmiştir.
 

Sözleşmenin önemi 

 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi tıpkı Lozan Barış Antlaşması gibi Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sözleşme Türkiye’nin milli çıkarlarını içermektedir. Boğazlar üzerinde kontrol hakkı ve gemilerin geçişleri üzerinde düzenleme yetkisi tanımaktadır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi sınırlanmıştır. Ayrıca daha önce imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'nin de yerine geçmiştir.
 

Sözleşmenin maddeleri

 

Ticari gemilerin geçiş rejimi

 
• Barış zamanında, gündüz ve gece, bayrak ve yük ne olursa olsun, hiçbir işlem (formalite) - sağlık denetimi hariç - olmaksızın Boğazlar'dan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) tam özgürlüğünden yararlanacaklardır.
 
• Savaş zamanında Türkiye, savaşan ise bayrak ve yük ne olursa olsun Boğazlar'dan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğünden yararlanacaklardır. Kılavuzluk ve yedekçilik (römorkörcülük) isteğe bağlı kalmaktadır.
 
• Savaş zamanında Türkiye savaşta ise, Türkiye ile savaşta olan bir ülkeye bağlı olmayan ticaret gemileri, düşmana hiçbir biçimde yardım etmemek koşuluyla Boğazlar'da geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğünden yararlanacaklardır. Bu gemiler Boğazlar'a gündüz girecekler ve geçiş, her seferinde Türk makamlarınca gösterilecek yoldan yapılacaktır.
 
• Türkiye'nin kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayması durumunda, Boğazlar'dan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) tam özgürlüğünden yararlanacaklardır; ancak gemilerin Boğazlar'a gündüz girmeleri ve geçişin her seferinde Türk makamlarınca gösterilen yoldan yapılması gerekecektir. Kılavuzluk, bir durumda zorunlu kılınabilecek; ancak ücrete bağlı olmayacaktır.
 

Savaş gemileri için yaptırımlar ve geçiş rejimi

 

1. Barış zamanı

 
• Karadeniz'e kıyıdaş devletler, bu deniz dışında yaptırdıkları ya da satın aldıkları denizaltılarını, tezgâha koyuştan ya da satın alıştan Türkiye'ye vaktinde haber verilmişse, deniz üslerine katılmak üzere Boğazlar'dan geçirme hakkına sahip olacaklardır. Söz edilen devletlerin denizaltıları, bu konuda Türkiye'ye ayrıntılı bilgiler vaktinde verilmek koşuluyla, bu deniz dışındaki tezgâhlarda onarılmak üzere de Boğazlar'dan geçebileceklerdir. Gerek birinci gerek ikinci durumda, denizaltıların gündüz ve su üstünden gitmeleri ve Boğazlar'dan tek başlarına geçmeleri gerekecektir.
 
• Savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçmesi için, Türk Hükümeti'ne diplomasi yoluyla bir ön bildirimde bulunulması gerekecektir. Bu ön bildirimin olağan süresi sekiz gün olacaktır; ancak, Karadeniz kıyıdaşı olmayan devletler için bu süre on beş gündür.
 
• Boğazlar'dan geçişte bulunabilecek bütün yabancı deniz kuvvetlerinin en yüksek toplam tonajı 15.000 tonu aşmayacaktır.
 
• Herhangi bir anda, Karadeniz'in en güçlü donanmasının (filosunun) tonajı sözleşmenin imzalanması tarihinde bu denizde en güçlü olan donanmanın (filonun) tonajını en az 10.000 ton aşarsa diğer kıyıdaş ülkeler Karadeniz donanmalarının tonajlarını en çok 45.000 tona varıncaya değin arttırabilirler. Bu amaçla, kıyıdaş her Devlet, Türk Hükümetine, her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde, Karadeniz'deki donanmasının (filosunun) toplam tonajını bildirecektir; Türk Hükûmeti de, bu bilgiyi, kıyıdaş olmayan diğer devletlerle Milletler Cemiyeti nezdinde paylaşacaktır.
 
• Bununla birlikte, Karadeniz kıyıdaşı olmayan bir ya da birkaç Devlet, bu denize, insancıl bir amaçla deniz kuvvetleri göndermek isterlerse, bu kuvvetin toplamı hiçbir varsayımda 8.000 tonu aşamaz.
 
• Karadeniz'de bulunmalarının amacı ne olursa olsun, kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemileri bu denizde yirmi-bir günden çok kalamayacaklardır.
 

2. Savaş Zamanı

 
• Savaş zamanında, Türkiye savaşan değilse, savaş gemileri yukarıda belirtilen koşullar içinde, Boğazlar'da tam bir geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğünden yararlanacaklardır.
 
• Saldırıya uğramış bir Devlete ve Türkiye'yi bağlayan bir karşılıklı yardım antlaşması gereğince yapılan yardım durumları dışında savaşan herhangi bir Devletin savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçmesi yasak olacaktır.
 
• Karadeniz'e kıyıdaş olan ya da olmayan devletlere ait olup da bağlama limanlarından ayrılmış bulunan savaş gemileri, kendi limanlarına gitmek maksadıyla boğaz geçişi yapabilirler.
 
• Savaşan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlar'da herhangi bir el koymaya girişmeleri, denetleme (ziyaret) hakkı uygulamaları ve başka herhangi bir düşmanca eylemde bulunmaları yasaktır.
 
• Savaş zamanında, Türkiye savaşan ise, savaş gemilerinin geçişi konusunda Türk Hükümeti tümüyle dilediği gibi davranabilecektir.
 
• Türkiye kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karsısında sayarsa, Türkiye savaş durumu geçiş rejimini uygulamaya başlayacak ancak; Milletler Cemiyeti Konseyi Türkiye'nin aldığı önlemleri 3'te 2 çoğunlukla haklı bulmazsa Türkiye bu önlemlerini geri almak zorunda kalacaktır.
 

Genel hükümler

 
• Boğazlar kayıtsız şartsız Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılacak, tahkimat yapmak hakkı tanınacaktır.
 
• Türk Hükümeti, sözleşmenin, savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine ilişkin her hükmünün yürütülmesine göz kulak olacaktır.
 

Sözleşmenin fesih şartları nelerdir?

 
• Sözleşmenin süresi, yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak, 20 yıl sürecektir. Bununla birlikte, sözleşmenin 1. maddesinde doğrulanan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğü ilkesinin sonsuz bir süresi olacaktır.
 
• 20 Temmuz 1956'da sözleşmenin süresi bitmiş, sözleşmeyi imzalayan devletler Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirmek için girişimlerde bulunmuşlar ancak başarılı olamamışlardır.
 
• Uluslararası Deniz Hukuku kuralları ve fesih şartlarında da belirtildiği gibi gemilerin uğraksız geçiş (transit değildir) hakkı gereği sözleşmenin değişmesi durumunda dahi Türk Boğazları'ndan geçecek hiçbir gemiden zorunlu ücret talep edilemeyecektir.


Son Güncelleme: 04.04.2021 18:06
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