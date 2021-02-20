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Mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı! 1 ölü 6 yaralı

Bursa İnegöl'de bulunan bir mobilya fabrikasındaki buhar kazanı patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybederken 4’ü ağır 6 işçinin de yaralandığı bildirildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:52
Mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı! 1 ölü 6 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasından gelen haber korku yarattı. İlçeye bağlı Akhisar Mahallesi'nde faaliyette olan fabrikanın buhar kazanı bölümünde meydana gelen patlamada 1 işçinin öldüğü ve 4'ü ağır olmak üzere 6 işçinin yaralandığı bildirildi.

Saat 10.30 sıralarında fabrikanın buhar kazanının olduğu bölümden büyük bir ses geldi. Meydana gelen patlamanın ardından kazanın olduğu yerden küçük çaplı yangın çıkarken olay hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine fabrikanın olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Yangının kontrol altına alınması sonrasında enkaza dönen yerde bulunan İlhan Doğan (47) isimli bir işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 işçinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralanan işçiler ambulanslara alınarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fabrikada çalışan kadın işçilerin hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, henüz nedeni belirlenemeyen patlamaya ilişkin bir soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
BursaInegölMobilya FabrikasıBuhar KazanıPatlama
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