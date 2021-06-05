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Miyofasiyal ağrı sendromu yaşayan 8 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç’ın çocukları Toprak Kılınç (8) kovid-19 sonrası oluşan miyofasiyal ağrı sendromuna yakalandı. Uzun süredir tedavi gören minik Toprak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 22:27
Miyofasiyal ağrı sendromu yaşayan 8 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti!
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Batman’da yaşayan anestezi uzmanı Gülsüm Kıılınç ve dahiliye uzmanı Şenol Kılınç’ın oğulları Toprak Kılınç’tan bugün acı haber geldi. Uzun süredir miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) yaşayan minik Toprak tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu.

Koronavirüs salgını geçiren ve daha sonra miyofasiyal ağrı sendromuna yakalanan Kılınç kas-iskelet ağrısı vardı. Adana’da tedavi altına alınan Toprak, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Minik Toprak’ın ölümü ailesini yasa boğarken anestezi uzmanı anne ‘Oğlum sen daha çok küçüktün’ diyerek gözyaşı döktü.”

Acılı çiftin meslektaşları sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi. Koronavirüs salgını sonrası vücutta oluşan MAS hastalığına değinen doktorlar, vatandaşların maske takması için ciddi uyarılarda bulundu.

Toprak Kılınç’ın cenazesi memleketi Samsun’un Atakum ilçesinde toprağa verildi.


Son Güncelleme: 05.06.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
Miyofasiyal Ağrı SendromuBatman
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