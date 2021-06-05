Miyofasiyal ağrı sendromu yaşayan 8 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti!

Batman’da yaşayan anestezi uzmanı Gülsüm Kıılınç ve dahiliye uzmanı Şenol Kılınç’ın oğulları Toprak Kılınç’tan bugün acı haber geldi. Uzun süredir miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) yaşayan minik Toprak tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu.

Koronavirüs salgını geçiren ve daha sonra miyofasiyal ağrı sendromuna yakalanan Kılınç kas-iskelet ağrısı vardı. Adana’da tedavi altına alınan Toprak, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Minik Toprak’ın ölümü ailesini yasa boğarken anestezi uzmanı anne ‘Oğlum sen daha çok küçüktün’ diyerek gözyaşı döktü.”

Acılı çiftin meslektaşları sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi. Koronavirüs salgını sonrası vücutta oluşan MAS hastalığına değinen doktorlar, vatandaşların maske takması için ciddi uyarılarda bulundu.

Toprak Kılınç’ın cenazesi memleketi Samsun’un Atakum ilçesinde toprağa verildi.



