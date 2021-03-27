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MİT'ten kuzey Irak'ta operasyonu: PKK'lı Hüseyin İnal ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak bölgesinde bir operasyon düzenleyen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yapmayı düşündükleri eylem için toplantıya geleceği tespit edilen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberinde bulunan 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:04
MİT'ten kuzey Irak'ta operasyonu: PKK'lı Hüseyin İnal ve 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesinde bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında, Türkiye'de eylem yapmaya hazırlanan ve ülkeye toplantı yapmak için giriş hazırlığında olan PKK terör örgütü üyesi  Hüseyin İnal ve yanındaki 2 terörist, gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün kırsal kadrosu grubuna Yunanistan'da bulunan Lavrion kampından dahil olan 'Karker Kürecik' kod adı ile biline Hüseyin İnal'ın Yunanistan'daki kampta örgütsel eğitim aldığı ve PKK’ya da 2018 yılında katıldığı öğrenildi. 3 yıla yakın bir süredir Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplarında faaliyetleri yürüten Hüseyin İnal'ın, Türkiye’de eylem yapmayı planladıkları ve Metina’da düzenlenecek olan bir toplantıya katılacağının bilgisinin gelmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen operasyonda İnal ile birlikte 2 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Milli Istihbarat TeşkilatıPKKHüseyin InalOperasyon
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