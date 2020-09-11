MİT’in başarılı operasyonuyla İsa Özer Türkiye’ye getirildi!

Elde edilen bilgilere göre hakkında yakalama kararı çıkarılması sonrasında Türkiye’den yurt dışına kaçan İsa Özer bir süredir Ukrayna’nın Odesa bölgesinde kalıyordu. Buradaki varlığı MİT tarafından tespit edilen Özer aynı zamanda terör örgütüyle ilgili çalışmalarını da devam ettiriyordu. MİT’in gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanan Özer Türkiye’ye getirildi.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği’nin, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma faaliyetlerini devam ettirdiği Özer’in “suçu ve suçluyu övmek”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından da pek çok davası olduğu öğrenildi.

Kendisinin PKK’ya 1986 senesinde katıldığı, Romanya’da PKK taraflı bir deneğe üye olduğu, Türk vatandaşlarından haraç usulü ile para topladığı için bir süre tutuklu kalarak ardından sınır dışı edildiği aktarıldı.

İsa Özer’in 2012 senesinde PKK Ağrı yapılanmasına yapılan operasyon sonucunda tutuklandığı, tahliye olması ardından 2014’te PKK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi olarak yer aldığı belirtildi. Kendisi hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçmıştı.