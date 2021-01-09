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MİT’ ve Jandarma'dan yeni operasyon! 2 DEAŞ’lı terörist Ankara'da yakalandı

Ankara’da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı yapacak 2 DEAŞ’lı teröristler Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Jandarmalar tarafından yakalandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:48
MİT’ ve Jandarma'dan yeni operasyon! 2 DEAŞ’lı terörist Ankara'da yakalandı
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Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Ankara’da eylem hazırlığı yapacak teröristlerin Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ihbar sonucunda arama başlattı. Suriye’nin Deyrizor bölgesinde DEAŞ teröristleri orada bulunan sivillere yönelik katliam gerçekleştirdiğini tespit edilen M.EH ve M.H Ankara’da da sansasyonel eylem yapılacağına dair ihbar alınması durumunda 2 terörist fiziki takibe alındı.

Teröristlerin Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mezarlığı’nın yakınlarında boş bir binada kalındığı tespit edildi. Ekipler binayı takibe alırken şahıslar ise izlendiklerini fark ederek yine yakınlarda bulunan Yakacık mahallesine giderek oradaki Hurdacılar Sitesinde bir konteynırda kalmaya başladı. Takip edilmediklerini sanan teröristler Suriye’de bulunan örgüt mensupları ile irtibata geçtiler.

Örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi

 Kısa süre kontrol edilen DEAŞ’lı teröristler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile birlikte MİT ve Jandarma ekipleri olay yerine giderek 2 teröristi yakaladılar. Şüphelilerin bulunduğu bölgede çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca dijital materyallerin bulunduğu yerde Suriye Deyrizor bölgesinde şahısların birçok silahlı eyleme katıldığını belirlendi. Soruşturma genişleterek Türkiye’deki yapılanmalara karşı operasyonların devam edeceği söylendi.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 13:48
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Anahtar Kelimeler:
TeröristAnkaraTerör Örgütü
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