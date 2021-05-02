MİT ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen kritik operasyonda DEAŞ'ın kilit ismi İstanbul'da yakalandı

DEAŞ lideri Bağdadi'yi güvenli bölgeye taşıdı

2019 yılında ABD Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki İdlib şehrine bağlı bulunan Barisha köyünde düzenlenen bir operasyonda ölü bir şekilde ele geçirilen örgütün Irak asıllı olan lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimlerden olan ve örgütün başında olan Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye'de yeraltına inerek ‘güvenli bölgelerde' gizlenmesinde kritik rol üstlenen A.S.İ.M. adlı Afganistan uyruklu olduğu bilinen teröristin bir süre önce başlayan örgüt içindeki çözülmeler sonrasında Türkiye'ye sızdığı belirlenmişti. Suriye'den itibaren MİT'in gözetiminde olan DEAŞ'lı teröristin, sınır hattından Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi.

MİT tarafından saniye saniye takip edildi

MİT ekiplerinin yakın takibinde bulunan A.S.İ.M. adlı DEAŞ'ın sözde askeri yapılanmasının başında bulunan terörist ilk olarak 2014 yılında başlayarak bu yana birçok zincirleme eylemden sorumlu tutulduğu Suriye'den Türkiye'ye geçtiği, sonrasında sahte pasaport ve kimlikle İstanbul'a kadar ulaştığı belirlendi. MİT ekiplerinin yakın markajında olan her hareketi izlenen terörist için çember daraltıldı. Afganistanlı olduğu öğrenilen ancak güvenlik birimlerince Tacikistan kökenli olduğu değerlendirilen DEAŞ'ın sözde askeri yapılanmasının başında bulunan A.S.İ.M’in İstanbul Ataşehir’de saklandığı belirlendi. Hücre sorumlusunun saklandığı ev, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından günlerce izlemeye alındı. Yapılan izlemelerde Türkiye'de kimlerle irtibat halinde olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Araştırmalar yapılırken teknik ve fiziki takibin ardından teröristin bulunduğu adres ve irtibatlar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine aktarıldı. MİT’ten sonra operasyonun kalan kısmı emniyet ekiplerine devredildi. MİT'in aktardığı bilgiler doğrultusunda İstanbul Terörle Mücadele ekipleri harekete geçerek, Ataşehir'de bulunan bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Oldukça titiz davranılan operasyonda güvenlik üst koşullarda tutularak teröristin dışarıya çıkması beklendi. Evden çıkan terörist için hemen baskın düzenlendi. Şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Üzerinde sahte kimlik ve pasaport bulunan örgüt üyesinin DEAŞ üyelerine silahlı eğitim verdiği öğrenildi.

Suriye'de gerçekleşen bir çok kanlı saldırının içinde bulundu

İnfazlarda kullanılan eli kılıçlı fotoğrafları bulundu

Rütbeler içerisinde Örgütün en üst noktasında bulunan ve karar organı olarak bilinen sözde üst düzey ‘emirler' ile ortak hareket eden ve örgütün silahlı organizasyonların bir çoğunda imzası bulunan A.S.İ.M.'nin, başka Suriye ve Irak olmak üzere bu çatışma bölgelerinde yedi yıldan beri çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğuöğrenilen bilgiler arasında. DEAŞ'ın Suriye'de başkent' ilan edip hakimiyet kurulduğu Rakka önde olmak üzere Deyrizor ve Humus gibi bölgelerde uzun müddet örgüt tarafında faaliyette bulunan Afganistanlı teröristin,hem kırsal hem de şehir yapılanlamalarında DEAŞ kadrolarına silahlı eğitim verdiği öğrenildi. Örgütün sözde askeri yapılanma emiri düzeyinde faaliyetleri yürütülen ve öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de yer altına inmesinde ve ‘güvenli bölgelere' geçişinde de rol aldığı istihbarat raporlarına yansıyan A.S.İ.M.'nin, hâlihazırda çatışma bölgelerindeki radikal akımlarla irtibatını sürdürdüğü bildirildi.

MİT ve Emniyet birimlerinin konu ile ilgili raporlarında, hücre sorumlusunun savaş bölgelerinde gerçekleştirilen infazlarda sıkça görülen kılıçla fotoğrafı da yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlının telefonuna el koyularak incelemeler başlatıldı. Öte yandan şüphelinin cep telefonu ve diğer dijitallerindeki yazışmalar ve mesaj akışı inceleme altına alındı.

Eylem planlayan PKK üyeleriyle aynı gün yakalanması dikkatleri çekti

Diğer taraftan DEAŞ'lı terörist ile İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilo plastik patlayıcı ile zincirleme bombalı saldırı hazırlığı içindeyken emniyet güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK üyelerinin aynı tarihte yakalanması detayı ise dikkat çekiciydi. PKK'lı teröristler 28 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra etkisiz hale getirilirken, radikal terör örgütü DEAŞ'a mensup Afganistan uyruklu A.S.İ.M. ise aynı tarihin akşamında Ataşehir'deki evinden çıktığı sırada yakalandı.

Terör ile mücadele kapsamında İstanbul’daki çalışmalar aralıksız devam ediyor.