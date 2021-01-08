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MİT Tırları ile ilgili davada yargılanan şüpheli Antalya'da yakayı ele verdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların durdurulması yönünde başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan ve davanın kritik isimlerinden bir olduğu öğrenilen Ö.M.G. isimli şahıs kendisine yardım ettiği tespit edilen kişi ile birlikte Antalya'da ekipler tarafından yakalandı.

08 Ocak 2021 Cuma 16:52
MİT Tırları ile ilgili davada yargılanan şüpheli Antalya'da yakayı ele verdi!
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize ekipleri ile Ulusal Güvenlik birimine bağlı ekipler istihbarat şubesi ekipleri ile birlikte bir operasyon düzenleyerek MİT Tırlarının durdurulmasında etkin rol oynayan kritik isimlerden birini yakalayarak gözaltına aldılar.

Söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada yarılanması devam eden ve hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat amiri olan Ö.M.G. ile yardımcısı yakayı Antalya'da ele verdiler.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne açılan davaya ilişkin yaklaşık 2 yıldır Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G. ile olaya yardım ettiği tespit edilen E.K. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:52
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Anahtar Kelimeler:
Mit TırlarıDavaMİT Tırları Davası
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