MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilen İsa Özer tutuklandı!

Geçtiğimiz gün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ukrayna’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda yakalanan ve Türkiye’ye getirilen PKK örgüt üyesi İsa Özer tutuklandı.
Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanan Özer’in, hakkındaki soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İsa Özer Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.
Son Güncelleme: 12.09.2020 18:35