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MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilen İsa Özer tutuklandı!

Geçtiğimiz gün MİT tarafından yapılan operasyon ile Türkiye’ye getirilen ve yakalanma kararı bulunan İsa Özer “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı!

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:35
MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilen İsa Özer tutuklandı!
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Geçtiğimiz gün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ukrayna’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda yakalanan ve Türkiye’ye getirilen PKK örgüt üyesi İsa Özer tutuklandı.


İsa Özer’in getirilmesi ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri gerçekleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Özer buradaki işlemleri sonrasında Bakırköy Adalet Sarayı’na götürüldü.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanan Özer’in, hakkındaki soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İsa Özer Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.



Son Güncelleme: 12.09.2020 18:35
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Anahtar Kelimeler:
OperasyonMitAdalet
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