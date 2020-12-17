Miras kavgası kanlı bitti! Abisini ve yeğenini öldürdü

Olay 20 Nisan tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, dedelerinden miras kalan araziye ev yapan 2 kardeşin arası arsa yüzünden bozuldu. Kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlık büyüyünce olay yargıya taşındı.
‘’Keşke bunlar olmasaydı’’
Gözaltına alınan Kenan Topçu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Topçu hakkında ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme salonunda Kenan Topçu, abisi ve yeğenini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek ‘’Keşke mal, mülk onların olsaydı da bunlar olmasaydı’’ dedi.
Mahkeme heyeti Kenan Topçu’ya 33 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.
Son Güncelleme: 17.12.2020 21:39