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Miras kavgası kanlı bitti! Abisini ve yeğenini öldürdü

Zonguldak'ta abisiyle miras nedeniyle husumetli olan Kenan Topçu, abisini ve yeğenini vurarak öldürdü. Topçu'ya kasten yakın akrabayı öldürme suçundan toplam 33 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:39
Miras kavgası kanlı bitti! Abisini ve yeğenini öldürdü
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Olay 20 Nisan tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, dedelerinden miras kalan araziye ev yapan 2 kardeşin arası arsa yüzünden bozuldu. Kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlık büyüyünce olay yargıya taşındı.

Olay günü iki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kenan Topçu, evlerinin önüne gelen kardeşi İnam Topçu (55), Pakize Topçu (50) ve yeğeni Muhammet Topçu’ya (30) kurşun yağdırdı. İnam Topçu ve oğlu Muhabbet Topçu hayatını kaybederken, Pakize Topçu ise hastanede tedavi altına alındı.

‘’Keşke bunlar olmasaydı’’

Gözaltına alınan Kenan Topçu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Topçu hakkında ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme salonunda Kenan Topçu, abisi ve yeğenini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek ‘’Keşke mal, mülk onların olsaydı da bunlar olmasaydı’’ dedi.

Mahkeme heyeti Kenan Topçu’ya 33 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:39
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMirasArsa
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