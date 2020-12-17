Miras kavgası kanlı bitti! Abisini ve yeğenini öldürdü

Olay 20 Nisan tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, dedelerinden miras kalan araziye ev yapan 2 kardeşin arası arsa yüzünden bozuldu. Kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlık büyüyünce olay yargıya taşındı.

‘’Keşke bunlar olmasaydı’’

Olay günü iki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kenan Topçu, evlerinin önüne gelen kardeşi İnam Topçu (55), Pakize Topçu (50) ve yeğeni Muhammet Topçu’ya (30) kurşun yağdırdı. İnam Topçu ve oğlu Muhabbet Topçu hayatını kaybederken, Pakize Topçu ise hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Kenan Topçu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Topçu hakkında ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme salonunda Kenan Topçu, abisi ve yeğenini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek ‘’Keşke mal, mülk onların olsaydı da bunlar olmasaydı’’ dedi.

Mahkeme heyeti Kenan Topçu’ya 33 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.