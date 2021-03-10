Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?

Miraç gecesi Peygamber Efendimizin Allah katına yükselme olayından sonra Cebrail meleği Peygamber Efendimize bir şarap, bir de süt olmak üzere iki kap içecek sunar. Efendimiz bu kapların içinden sütü tercih eder.

Bu seçimüzerine Cebrail Peygamber Efendimize sen fıtratı tercih ettin seçtin dediği bildirilerek (Bakara, Müslim iman 74, 259 begavi İsra 71 ) bir ayetin tefsiri inmiştir. Burada tercih edilen süt, insana hikmet fıtratına huzur veren. Şarapsa kötülüğü temsil eden bir nitelikte bulunulmuştur.

Peygamber Efendimiz sütü çok severdi ve bunun üzerine bir kimse süt içerken şu duayı ederse ya da karşısındaki kişiye süt ikram ederken tekrarlarsa bereketi artar diyerek iletmiştir.

“Allah'ım bize bir bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan açtı susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum” diyerek ümmetine, bu duayı gibi nice duaları tabii kılmıştır.