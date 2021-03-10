İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...

Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?

10 Mart 2021 itibariyle bugün Miraç kandili tüm yurtta kutlanacak. Bugünün çoğu kimse tarafından bilinmeyen bir özelliği daha vardır. Peygamber Efendimiz süt içerken dua okurdu. Peki, Miraç gecesi süt neden içilir? Dağıtılması neden hayırlıdır? Süt içerken hangi dua edilmelidir?

10 Mart 2021 Çarşamba 11:22
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Takip Et:

Miraç gecesi Peygamber Efendimizin Allah katına yükselme olayından sonra Cebrail meleği Peygamber Efendimize bir şarap, bir de süt olmak üzere iki kap içecek sunar. Efendimiz bu kapların içinden sütü tercih eder.

 

Bu seçim üzerine Cebrail Peygamber Efendimize sen fıtratı tercih ettin seçtin dediği bildirilerek (Bakara, Müslim iman 74, 259 begavi İsra 71 ) bir ayetin tefsiri inmiştir. Burada tercih edilen süt, insana hikmet fıtratına huzur veren. Şarapsa kötülüğü temsil eden bir nitelikte bulunulmuştur.

Peygamber Efendimiz sütü çok severdi ve bunun üzerine bir kimse süt içerken şu duayı ederse ya da karşısındaki kişiye süt ikram ederken tekrarlarsa bereketi artar diyerek iletmiştir.

“Allah'ım bize bir bereketli kıl,  bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan açtı susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum” diyerek ümmetine, bu duayı gibi nice duaları tabii kılmıştır.



Son Güncelleme: 10.03.2021 11:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SütMiraçkandiliRegaipkandili10MARTPeygamerefendimiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?
Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.

Popüler Haberler

Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba ne kandili? Miraç kandili gecesi ibadetleri
Kandil'de ilişkiye girmek günah mı?
Miraç Kandili gecesi hangi sureler ve dualar okunmalı? 10 Mart Çarşamba Miraç Kandili duaları
Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat veriyor
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TikTok'dan para nasıl çekilir? Tiktok banka hesabı ekleme ve para çekme işlemleri
Forza Horizon 4 Steam fiyatı ve Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay neden öldü? Karahan Çantay nerede, ne zaman öldü, kaç yaşındaydı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta konuştu; vatanımıza uzanan her eli kırdık, yine kıracağız
Perihan Yatkın nerede? Müge Anlı Perihan Yatkın kaçırıldı mı?
Savaşçı dizisi Göktürk Albay kimdir? Gerçek adı nedir? Tamer Karadağlı rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Ayrılık ile ilgili sözler ve mesajlar 2021
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.