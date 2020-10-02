Minik Leyla'nın davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa beraat

2018 yılında Ağrı’da gerçekleşen korkunç olayda dedesinin köyüne geldikten evlerinin önünde oynarken kaybolan ve 18 gün süren arama çalışmaları sonrasında cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir’in bugün görülen beşinci duruşmasında karar çıktı.

Cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan cezası bulunan ve tutuklu olarak davası devam eden amca Yusuf Aydemir, bugün görülen dava sonucunda verilen karar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Verilen kararın kesinliği ile birlikte Aydemir'e cezasında indirim uygulanması yapılmayarak cezası sonuçlandı.

Diğer yandan sanık olarak duruşmaya katılan 6 isim Yıldırım Artam, Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir ve Musa Aydemir adlı sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Davanın bu şekilde neticelenmesinin sebebi ise bu 6 sanık hakkında yeterli delillerin olmaması.