Minik Ayda'nın annesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’deki deprem sonrasında Bayraklı ilçesinde yer alan Rıza Bey Apartmanı yıkılarak onlarca kişiye mezar olmuştu. Arama kurtarma çalışmalarında umutlar tam azalırken, 3 yaşındaki Ayda Gezgin depremden tam 91 saat sonra canlı olarak kurtarılmış ve herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Ayda’nın enkaz altından çıkarılırken ilk sözü ‘Anne’ olmuş iken dakikalar sonra anne Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşılmıştı. Fidan Gezgin’in cenazesi, aynı depremde vefat eden kişilerin bulunduğu alana gözyaşları içerisinde defnedildi.

Depremden 10 dakika önce eve gelmişler

‘’Oğlum annene hoşça kal de’’

Fidan Gezgin’in cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katılırken, yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Fidan Gezgin ve minik Ayda’nın depremden 10 dakika önce parktan eve geldikleri ortaya çıktı.

Cenaze sırasında gözyaşları sel olurken baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin ayakta durmakta zorluk çekti. Cenaze namazı boyunca oğlunun elini tutan Uğur Gezgin’in oğluna, ‘’Oğlum annene hoşça kal de’’ demesi ve Atakan’ın annesinin tabutuna dokunarak ‘’hoşça kal’’ demesi yürekleri sızlattı.