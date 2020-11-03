İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Minik Ayda 91 saat sonra enkaz altından çıkartıldı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam 91 saat geçti. Umutların tükenmek üzere olduğu bir anda Rıza Bey Apartmanı enkazında bir mucize gerçekleşti.3 yaşındaki Ayda Gezgin enkaz altında 91 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

03 Kasım 2020 Salı 13:45
Minik Ayda 91 saat sonra enkaz altından çıkartıldı
Takip Et:

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 4 gün önce İzmir’de yaşanan korkunç depremde en kaz altında kalmıştı. Baba Uğur Gezgin ve oğlu depreme dışarıda yakalandılar.


Yaşanan korkunç depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan anne ve kız 4 gündür ulaşılmaya çalışılıyor. Umutların tükendiği anlarda sabah saatlerinde 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşıldı. Gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmalarında bulunan görevliler günler sonra Ayda bebeğe canlı bir şekilde ulaştılar. Alkışlar eşliğinde çıkarılan bebek ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ayda bebeğin çamaşır makinasının yanında olduğu öğrenildi.

Ayda bebekten gelen mutlu haberden sonra bir umut anne Fidan Gezgin için beklendi ancak bir süre sonra genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.Anne Fidan Gezgin kızı Ayda Gezgin’e siper olmuş.



Son Güncelleme: 03.11.2020 13:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Izmir91 Saat SonraAyda Bebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye depremin simgesi Ayda'ya köfte yedirmek için seferber oldu
Türkiye depremin simgesi Ayda'ya köfte yedirmek için seferber oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı
Yalova'da tersanede patlama: 5 işçi yaralandı
Yalova'da tersanede patlama: 5 işçi yaralandı
Tekirdağ'da feci kaza: 1 kişi trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Tekirdağ'da feci kaza: 1 kişi trenin altında kalarak hayatını kaybetti
İzmir depremi hakkında Celal Şengör lütfen şu 6.6'yı artık silin yorumunda bulundu
İzmir depremi hakkında Celal Şengör lütfen şu 6.6'yı artık silin yorumunda bulundu
Yalova Altınova'da patlama! 5 işçi yaralandı
Yalova Altınova'da patlama! 5 işçi yaralandı

Popüler Haberler

Bugün maç var mı? 3 Kasım 2020 Salı Bugün hangi maçlar var?
Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?
Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Uysallar dizisi Netflix'te yayın hayatına başlayacak! Uysallar oyuncu kadrosu belli oldu
Meme kanseri teşhisi nasıl konur? Göğüs kanserin belirtileri
Çukur Vartolu diziden ayrılacak mı? Erkan Kolçak Köstendil diziye veda mı ediyor?
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir? Kimler AFAD'da gönüllü olabilir? AFAD gönüllü başvuru ekranı
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İbo Show ne zaman başlayacak? Star TV İbo Show ilk hafta konukları
Bir Aile Hikayesi Müjde Güneş Kimdir? Gerçek Adı Nedir? İrem Sak Hakkında Bilgiler
Banyo ve Tuvaletlerde ışık açma kapama düğmesi neden dışarıda olur?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020
Bireysel emeklilik maaş ve birikim hesaplaması nasıl yapılır?
2020 İstiridye mantar yetiştiriciliği maliyeti ve destekleme şartları
Yemin dizisindeki Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman nereli, yaşı kaç?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2020 Bişektomi ameliyatı
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2020
Sol Yanım dizisine katılan Tolga Mendi kimdir?
Süt parası ne zaman yatar, en geç ne zaman alınır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.