Minik Ayda 91 saat sonra enkaz altından çıkartıldı

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 4 gün önce İzmir’de yaşanan korkunç depremde en kaz altında kalmıştı. Baba Uğur Gezgin ve oğlu depreme dışarıda yakalandılar.

Yaşanan korkunç depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan anne ve kız 4 gündür ulaşılmaya çalışılıyor. Umutların tükendiği anlarda sabah saatlerinde3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşıldı. Gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmalarında bulunan görevliler günler sonra Ayda bebeğe canlı bir şekilde ulaştılar. Alkışlar eşliğinde çıkarılan bebek ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ayda bebeğin çamaşır makinasının yanında olduğu öğrenildi.

Ayda bebekten gelen mutlu haberden sonra bir umut anne Fidan Gezgin için beklendi ancak bir süre sonra genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.Anne Fidan Gezgin kızı Ayda Gezgin’e siper olmuş.

