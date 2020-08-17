Minibüsten indirilen fazla yolcu sinirlerine hakim olamadı

Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda Esenyurt’ta minibüse binen 20 yaşındaki Y.B. minibüs sürücüsü Rıdvan Yılmaz tarafından yasal düzenleme ile belirlenen taşınabilecek yasal yolcu sayısı aşıldığı gerekçesiyle araçtan indirildi.
Duruma aşırı sinirlenen Y.B. bağırıp araç camını yumruklayarak kırdı.Olayda kolu kesilen şahıs ihbar üzerine olay yerin gelen polisler tarafından yakalandı.İlk önce hastaneye götürülüp tedavisi yapılan genç sorguya alındı.Korku yaşanan olayda sürücü şikayette bulunurken olay anı cep telefonu kamerasıyla çekildi.
Son Güncelleme: 17.08.2020 17:39