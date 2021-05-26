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Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar

AK Parti milletvekilleri, kısa süre önce TBMM’ye Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair teklifte bulundu. Birçok değişikliğe gidildiği teklifte vatandaşlar mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? sorusunun cevabına yanıt arıyor. Peki Mini infaz paketinde yer alan başlıklar nelerdir? İşte Mini infaz paketi hakkında merak edilen detaylar haberimizde

26 Mayıs 2021 Çarşamba 01:07
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
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AK Parti, 4.yargı paketini TBMM sunarken birçok maddeye değinildi. Cezaevlerinde kalan mahkumlar için görüntülü konuşma kaydedilmesi için e-posta ile haberleşme hakkı sundu. 11 maddelik ‘mini infaz’ paketi sunan parti Meclise sunarken vatandaşlar Mini infaz paketi içeriği ne? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Sizler için AK Parti'nin sunmuş olduğu 'mini infaz paketi' ayrıntılarını araştırdık. İşte mini infaz paketi nedir, hangi başlıklar yer alıyor haberimizde
 

Mini infaz paketi nedir?

AK Parti tarafından Meclise sunulan ‘mini infaz’ paketi teklifinde yabancı suçlular hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanması, cezaların infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleri sunuldu. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı konu hakkında incelemede bulunacak.

Ayrıca mini infaz paketinde 15 yaşından küçük çocuğu olan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek ve hâlen cezaevinde çocukları ile kalan kadınların yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek.

Bu başlıklara ayrıca, Ceza infaz kurumlarındaki izleme kurullarının raporları Kamu Denetçiliği'ne ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na da gönderilecek.

- Cezasını çeken ya da koşullu salıverilen yabancı uyruklular, sınır dışı edilecek.

15 yaşından küçük çocuğu olan anneler ise cezaevine giremeyebilir. Yani çocuğun babasının ölmüş olması veya cezaevinde olması durumunda annenin işlediği suça göre cezaevine girmesi engellenecek. Bu sayede infaz ileri bir tarihe ertelenecek. Bu düzenleme 10 yıldan az ceza alan mahkumlar için geçerli olacak. Ayrıca bu durum, cezaevinde doğum yapan anneleri de kapsayacak.

- İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan, cezaevi nakillerinde ödeme gücü olmayanların ücretini devlet karşılayacak.

 


Son Güncelleme: 26.05.2021 01:07
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