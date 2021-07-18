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Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e KDV indirimi önergesi sunuldu..

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) sunulması için bir rapor hazırlayan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, raporunda depreme dayanıklı kent planlamaları için faiz desteği ve KDV indirimi uygulanması yönünde bir önerge sundu.

18 Temmuz 2021 Pazar 11:50
Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e KDV indirimi önergesi sunuldu..
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Başta Megakent İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan şehirlere olan yoğun göçlerin önüne geçilebilmesi ve aynı zamanda kırsal kesime dönüşlerin canlandırılması adına bir rapor hazırlayan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu Meclis'e sundu. Raporda, daha dayanıklı kent projeleri için belirlenen yerlerde imar değerlerinin planlanan kentsel dönüşümlere harcanması yönünde önerilerin yanı sıra faiz destekleri ile KDV indirimleri hakkında tavsiyede bulunuldu.

Meclis'e sunulan ve Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacak raporda Türkiye'deki nüfus ve ekonomik aktivitelerin genellikle deprem riskinin yüksek olduğu şehirlere doğru yöneldiğinin tespit edildiği ve bu bölgelerde mutlak derecede depreme dirençli kent planlamalarının yapılması istendi. Raporda belirtilen 6.7 milyon riskli yapıda uygulanacak olan dönüşüm için kentsel dönüşüm modelleri ele alındı ve bu alanda mülk sahiplerine verilecek olan faiz destekleri ile oranlarla birlikte kredi miktarı arttırılmasına ayrıca vadelerinin de uzatılmasına yönelik tavsiye metni yazıldı.

Tavsiye metninde ise faiz desteklerinin Merkez Bankası'nın hesapladığı konut kredilerine karşı uygulanan faiz oranının yüzde 50'sinin esas alınarak belirlenmesi belirtilirken kentsel dönüşüm projesinde maliyeti düşürecek olan yenilikleri barındıran yerli ve hafif malzeme kullanılmasına teşvik etmesi bakımından projeler belli bir miktar KDV indiriminin uygulanması gerektiği kaydedildi.


Son Güncelleme: 18.07.2021 11:50
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Anahtar Kelimeler:
Faiz DesteğiKDV IndirimiKentsel DönüşümDeprem Araştırma KomisyonuTBMM
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