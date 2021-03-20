Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı'ndan araç sahipleri için muayene istasyonlarında yapacakları öncelikli işlemlerle ilgili bir genelge hazırlandı. Bakan Adil Karaismailoğlu imzasını taşıyan genelge 81 ile gönderildi. Genelgede yazan düzenlemelere göre randevu ile işlem alan istasyonlarda engelli ve tekrar muayeneye gelen araç sahiplerine öncelik verileceği belirtildi. Genelgede ayrıca araç, muayene tekrarlarında sahibinin talepte bulunması durumunda aynı gün içinde yenide muayene randevusu alabileceği kaydedildi.

'Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü' başlıklı yayınlanan yeni genelgede ayrıca muayene tekrarları ile ilgili tüm randevuların toplam muayene oranına istinaden yüzde 35'inin, periyodik muayenelerle ilgili tüm randevuların 65'ini geçemeyecek şekilde ayarlanması gerektiği ifade edildi. Vatandaşlarda bugüne kadar gelen talepler, saha deneyimleri ve son zamanlarda gelişme gösteren koşullara istinaden ortaya çıkan sorunlar kapsamında kısa bir süre önceistasyonlarıyla ilgili yönetmeliklerin revize edildiği genelgede ayrıca randevu işe faaliyet gösteren istasyonlarda, değişiklik yapılan, muayene süresinde gecikme yaşayan ve özel muayene yaptırması zorunlu tutulmasına rağmen yaptıramayıp ceza işlemi uygulanan araç sahipleri ile engelli vatandaşların araçlarıyla ilgili muayene için verilen randevu süresinin de 7 günü geçmeyeceği belirtildi.