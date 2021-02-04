Milli Savunma Üniversitesi başvuruları nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?

Başvuruları başlayan MSÜ sınav ücretei bu sene 110 TL olarak belirlendi. Aşağıda sınav ücretlerini yatırabileceğiniz bankaları belirttik.

ÖSYM’nin resmi sitesine giriş yaparak e-işlemler kısmından “ödemeler” alanına geçerek sınav ücretini buradan kredi kartı/banka kartı seçenekleri ile yatırabilirsiniz. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 23 Şubat’ta bitecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Sınava girmek isteyenler başvuru işlemini ÖSYM’nin sayfasına girerek yapabilir. Sınava başvuru işlemi tammalanmadan önce HES kodununun alınması gerekmektedir. HES kodunu nasıl ulaşacağını bilmeyenler ise Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr intenet sayfasından bulabilirler. Ya da E-devlet aracılığı ile öğrenebilirler. HES kodunun ÖSYM’ye kaydını da “profilim” kısmında olan “HES kodu bilgilerim” alanına yapılmalıdır. HES kodunun bitiş tarihi sınavın yapılacağı günle uygun olmalıdır.

Sınav ücreti 110 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler ise bankalardan veya ÖSYM üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Bankalar;