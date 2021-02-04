Milli Savunma Üniversitesi başvuruları nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?

Başvuruları başlayan MSÜ sınav ücretei bu sene 110 TL olarak belirlendi. Aşağıda sınav ücretlerini yatırabileceğiniz bankaları belirttik.
ÖSYM’nin resmi sitesine giriş yaparak e-işlemler kısmından “ödemeler” alanına geçerek sınav ücretini buradan kredi kartı/banka kartı seçenekleri ile yatırabilirsiniz. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 23 Şubat’ta bitecek.
Başvuru nasıl yapılır?
Sınav ücreti 110 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler ise bankalardan veya ÖSYM üzerinden online olarak yapılmaktadır.
Bankalar;
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İntenet Bankacılığı (KKTC’’den başvuru yapacak adaylar hariç)
- Albaraka Türk Katılım şubeleri ATM ve İntenet Bankacılığı (KKTC’den katılacaklar hariç)
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, intenet bankacılığı ve şubeler
- ING Bank’ın tüm şubeleri ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece intenet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Son Güncelleme: 04.02.2021 16:06