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Milli Savunma Üniversitesi başvuruları nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları 27 Ocak 2021'de başladı. Bunun üzerine adaylar başvuruların nasıl yapıldığını ve sınav ücretlerini merak eder oldu.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:06
Milli Savunma Üniversitesi başvuruları nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?
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Başvuruları başlayan MSÜ sınav ücretei bu sene 110 TL olarak belirlendi. Aşağıda sınav ücretlerini yatırabileceğiniz bankaları belirttik. 

ÖSYM’nin resmi sitesine giriş yaparak e-işlemler kısmından “ödemeler” alanına geçerek sınav ücretini buradan kredi kartı/banka kartı seçenekleri ile yatırabilirsiniz. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 23 Şubat’ta bitecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Sınava girmek isteyenler başvuru işlemini ÖSYM’nin sayfasına girerek yapabilir. Sınava başvuru işlemi tammalanmadan önce HES kodununun alınması gerekmektedir. HES kodunu nasıl ulaşacağını bilmeyenler ise Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr  intenet sayfasından bulabilirler. Ya da E-devlet aracılığı ile öğrenebilirler. HES kodunun ÖSYM’ye kaydını da “profilim” kısmında olan “HES kodu bilgilerim” alanına yapılmalıdır. HES kodunun bitiş tarihi sınavın yapılacağı günle uygun olmalıdır.

Sınav ücreti 110 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler ise bankalardan veya ÖSYM üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Bankalar;

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İntenet Bankacılığı (KKTC’’den başvuru yapacak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım şubeleri ATM ve İntenet Bankacılığı (KKTC’den katılacaklar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, intenet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece intenet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)


Son Güncelleme: 04.02.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
MsüMiiliSavunmaÜniversitesiBaşvuruSınavÜcreti
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