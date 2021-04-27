Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada;

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesindekinda PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılıyor. Komandolar tarafından yapılan arama-taram faaliyetleri sırasında 3 teröristin tespit edildiği ve bir mağara gizlendiği belirlenmiştir. 3 PKK’lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bununla birlikte, Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam etmekte olan Pençe-Yıldırım operasyonlarında 37 terörist etkisiz hale getirildi.