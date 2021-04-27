Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristin görüntülerini paylaştı. Yürütülen operasyona ait görüntüler resmi hesaplardan paylaşıldı. 3 teröristin nasıl etkisiz hale getirildiği haberimizde yer almaktadır. İşte detaylar...
27 Nisan 2021 Salı 15:23
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Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada;
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım Operasyonunda PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılıyor. Komandolar tarafından yapılan arama-taram faaliyetleri sırasında 3 teröristin tespit edildiği ve bir mağara gizlendiği belirlenmiştir. 3 PKK’lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bununla birlikte, Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam etmekte olan Pençe-Yıldırım operasyonlarında 37 terörist etkisiz hale getirildi.
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