İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı

MSB, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristin görüntülerini paylaştı. Yürütülen operasyona ait görüntüler resmi hesaplardan paylaşıldı. 3 teröristin nasıl etkisiz hale getirildiği haberimizde yer almaktadır. İşte detaylar...

27 Nisan 2021 Salı 15:23
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Takip Et:

Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada;

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım Operasyonunda PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılıyor. Komandolar tarafından yapılan arama-taram faaliyetleri sırasında 3 teröristin tespit edildiği ve bir mağara gizlendiği belirlenmiştir. 3 PKK’lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 Bununla birlikte, Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam etmekte olan Pençe-Yıldırım operasyonlarında 37 terörist etkisiz hale getirildi.




Son Güncelleme: 27.04.2021 15:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MsbPençe-Yıldırım Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
​Rus aşısı Sputnik V Türkiye’de nerede üretilecek?
​Rus aşısı Sputnik V Türkiye’de nerede üretilecek?
Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?
Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?
İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
Yeni koronavirüs risk haritası; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
Yeni koronavirüs risk haritası; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Popüler Haberler

Türkiye il plaka kodları ve telefon alan kodları
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Bankaların emekli maaşı promosyon süresi ne kadardır? 2021 Emekli maaşı için promosyon veren bankalar listesi
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2021 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2021
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
Bill Gates Türkiye’de ne kadar arazi aldı?
Survivor 2021 ne zaman final yapacak? TV8 Survivor final tarihi belli oldu!
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
Resmi Gazete'de 27 Nisan 2021 Salı bugün hangi haberler var? 27 Nisan 2021 Salı Resmi Gazete atama kararları
Andorra'da asgari ücret ne kadardır? Andorra yaşam şartları ve market fiyatları 2021
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.