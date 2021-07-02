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Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız 2 bin 553 işçi alımı başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 553 işçi alımı yapacağını duyurdu. MSB KPSS şartsız 2 bin 553 personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar MSB KPSS şartsız personel alımı şartlarını araştırıyor. MSB 2 bin 553 personel alım şartlarını açıkladı.

02 Temmuz 2021 Cuma 13:41
Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız 2 bin 553 işçi alımı başvuru şartları
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Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız 2 bin 553 işçi alımı yapılacağını açıkladı. MSB KPSS şartsız işçi alımlarına büyük bir ilgi olurken başvuru yapmak isteyen kişiler başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Bakanlık istihdam edilmek üzere 2 bin 553 açıktan işçi alımında sözlü ve uygulamalı sınav yapılacağını duyurdu. Başvuru şartlarına uygun olan adaylar açık iş gücü sayısının 4 katı oranında kabul edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 2 bin 553 personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık işçi alımında KPSS şartı aranmadığını da belirtti. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını merakla bekliyor.

MSB 2 bin 553 işçi alımı başvuru şartlarını açıkladı. Başvurularda duyurulan genel şartlara uygun olan kişiler başvuru yapabilecek. Genel şartlara uygun olan kişiler ardından yapılacak olan uygulamalı ve sözlü mülakatlara tabii tutulacak. Sınavlara başarılı olan kişiler MSB bünyesine görevlerine başlayacak.

MSB işçi alımı başvuru şartları ve detaylı bilgi için tıklayınız…


Son Güncelleme: 02.07.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
MsbIşçi AlımBaşvuruIşkur
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