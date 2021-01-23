Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Kuzey Irak’ta 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda ‘Irak kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.’ Açıklaması yapıldı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Ocak 22, 2021
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AXDbnP9tAr
Son Güncelleme: 23.01.2021 02:51