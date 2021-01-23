Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Kuzey Irak’ta 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Operasyonlar Irak’ın kuzeyinde bulunan’ta gerçekleştirilirken havadan yapılan operasyonlarda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda ‘Irak kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.’ Açıklaması yapıldı.