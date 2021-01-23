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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda Kuzey Irak'ta bulunan Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve operasyonlar sonucunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 02:51
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı!
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Kuzey Irak’ta 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Operasyonlar Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk’ta gerçekleştirilirken havadan yapılan operasyonlarda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda ‘Irak kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.’ Açıklaması yapıldı.



Son Güncelleme: 23.01.2021 02:51
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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıMsbKuzey IrakHakurk3 PkkEtkisiz
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