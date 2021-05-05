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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert eleştiri!

Bakan Akar'dan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri ile ilgili açıklama yapıldı. Akar, Yunanistan'ı eleştirirken tehdit vari dilin iki ülke için de sıkıntı çıkardığının altını çizdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert eleştiri!
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Doğu Akdeniz konusunda büyük sorunlar yaşayan Türkiye ve Yunanistan arasında ki gerilim bitmek bilmiyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan sert açıklamalar merak edilirken iki ülkenin orta yolu bulması Avrupalı devletler tarafından destekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yunanistan’ı kast ederek ‘Türkiye’yi tehdit edercesine bir dil kullanmaları ile hiçbir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinde ki fikirlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz.’ Sözleri dikkat çekti.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
MsbMilli Savunma BakanlığıHulusi AkarYunanistanEleştiriAçıklama
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