Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert eleştiri!

Doğu Akdeniz konusunda büyük sorunlar yaşayan Türkiye ve Yunanistan arasında ki gerilim bitmek bilmiyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan sert açıklamalar merak edilirken iki ülkenin orta yolu bulması Avrupalı devletler tarafından destekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yunanistan’ı kast ederek ‘Türkiye’yi tehdit edercesine bir dil kullanmaları ile hiçbir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinde ki fikirlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz.’ Sözleri dikkat çekti.