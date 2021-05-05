Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Irak sınırında düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, Irak ve sınır komşularının sınırlarına ve egemenliğine saygılı olduklarını dile getirdi. Tek amaçalarının terör ve teröristle mücadele olduğunu açıkladı. Irak’ın kuzeyinde yer alan teröristlerden dolayı orada olduklarını da aktardı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’la birlikte Gölcük Donanma Komutanlığına geldi.Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Levendler ile iftar yaptı.

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda personele hitap eden Bakan Akar, Türk silahlı kuvvetlerinin vazifesini ,karada,denizde ve havada ülkenin çıkarlarını korumak olduğunu açıkladı.

Ayrıca, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.