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Milli Piyango İdaresi 31 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her Çarşamba ve Pazar akşamları çekilişleri gerçekleştiği Şans Topu'nda bugünkü çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Haberimizden 31 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçlarına sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 20:17
Milli Piyango İdaresi 31 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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31 Ocak Pazar günü çekilişi gerçekleştirilecek olan Şans Topu oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27 Ocak Çarşamba günü oynanan Şans Topu’nda 5+1 bilen olmadığı için ikramiye devretmişti.

Şans Topu 31 Ocak 2021 Pazar sonuçları

31 Ocak 2021 Pazar günü çekilen Şans Topu sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu çekilişi hangi günler yapılıyor?

Şans Topu oyunun çekilişleri her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılıyor. Çekilişler intenetten canlı olarak izlenebilmektedir.

Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu’nda ikramiye kazanmak için 1-34 arasından 5 rakam ve artı olarak da 1-14 arasında bir rakamı sırasının önemi olmadan bilmek gerekiyor. Şans Top’unun tek kolon fiyatı 2TL’dir.

Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?

Şans Topu çekilişinin sonuçları yetkili bayiilerden veya Milli Piyango resmi intenet sitesinden öğrenilebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 yılında Şans Topu’nda en çok çıkan sayılar hangileridir?

2020 yılında yapılan istatistik sonuçlarına göre Şans Topu’nda en çok çıkan sayılar şu şekilde;

-Dört kez çıkanlar

4-22-29

-Üç kez çıkanlar

1-5-6-7-14-18-21-23-33

Şans Topu’nda en çok çıkan artı sayılar hangileridir?

2020 yılında yapılan istatistik sonuçlarına göre Şans Topu’nda en çok çıkan artı sayılar şu şekilde;

-Dört kez çıkan

6

-Üç kez çıkan

1

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:17
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Şans Topu31 Ocakçekiliş Sonuçları
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