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Milli Piyango bileti amorti ve teselli ikramiyeleri nereden alınır?

Bu akşam gerçekleşecek Milli Piyango büyük çekilişinde biletine amorti ve teselli ikramiyeleri isabet eden vatandaşlar amorti ve teselli ikramiyelerinin nereden alınacağını öğrenmek istiyor. İçeriğimizi inceleyerek konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:03
Milli Piyango bileti amorti ve teselli ikramiyeleri nereden alınır?
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2021 yılının gelişiyle birlikte Milli Piyango biletleri için ünlü biletçilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Uzun yıllardır bir gelenek haline gelen Milli Piyango çekilişi, bu yıl en büyük ikramiyeyi vererek rekor kıracak. 2020 yılının büyük ikramiyesi tam 100 milyon lira olarak belirlendi.  Her yıl olduğu gibi büyük ikramiyenin yanında birçok kişi teselli ikramiyesi ve amorti ikramiyesi de alacak.

Milli piyango amorti parası ve teselli ikramiyesi nereden alınır?

Büyük çekilişte biletinin son 3 rakamına kadar doğru bilenler, ikramiyesini Milli Piyango gezici ve sabit bayileri üzerinden temin edebilirler. Bu bayiler aynı zamanda son dört ya da beş rakamına kadar olan ikramiyeyi de ödeyebilirler. Bu rakamların üzerindeki tutarları sabit ve gezici bayilerin ödeme yetkisi yoktur.

Başbayiler büyük ikramiye ya da teselli ikramiyesi olan yüksek tutarları imzalanacak sözleşme ile ödemektedir. Yılbaşı çekilişlerinde bilet kupürlerine bakılmaksızın 1.000.000 TL ya da daha büyük ikramiyeler yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye ödemesi Genel Müdürlük tarafından, bu tutarın altında kalan ikramiyeler ise Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenmektedir.

Milli Piyango çekilişlerinde ikramiye kazananlar bir yıl içerisinde ödemelerini almadıklarında ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve değerini kaybeder. Zaman aşımı süresinin hafta sonu ya da resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

Amorti nedir?

Amorti, Milli Piyango çekilişlerinde bilet numarasının son rakamına göre verilen ikramiyedir. Amortinin değeri biletin değeri kadardır. Amortide 2 rakam bulunmaktadır ve bu rakamlardan birine sahip biletlere bilet değeri kadar ikramiye ödenmektedir.

Teselli ikramiyesi nedir?

Teselli ikramiyesi, çekiliş sonucunda en yüksek ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her hanesindeki rakama göre farklılık gösteren ikramiye ödemesidir. Öneği büyük ikramiyenin çıktığı 1358490 bilet numarası 80 milyon liralık ikramiyeyi kazanmıştı. Teselli ikramiyesinde ise 0358490, 1058490 ve 1158490 gibi numaralı biletlere 80 bin liralık teselli ikramiyesi verildi.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoAmortiTeselli IkramiyesiBüyük Ikramiye
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