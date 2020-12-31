Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi MPİ TV Youtube canlı izle

31 Aralık tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek olan Yılbaşı çekilişi merak edilmeye devam ediyor. Milli Piyangoda devam eden büyük ikramiye çekilişinin nerede yayınlandığı ise araştırılanlar arasında yerini aldı. Yapılacak çekilişler öncesinde Youtube üzerinden canlı yayın yapan MPİ, resmi kanalı olan MPİ TV’de 14.30 itibari ile yayına başladı.

31 Aralık 2020 yılbaşı çekilişi canlı izle

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 14.30 itibari ile Youtube’de canlı yayınlanacak olan çekilişler Kanal D ve TeVe 2’den naklen yapılacak.

https://www.millipiyangoonline.com

Frekans bilgileri

TURKSAT3A@ 42DEG TXP7@6 MHz

DOWNLINK FREQ. 11623 MHZ POL V

FEC: 3/4

Symbol Rate: 5.0 Ms/s

HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)

Pilot: On (MPEG 4 4:2:0 )

Encryption Key: 31DEC2020321

Audıo 1: Intenational sound left

Audıo 2: Intenational sound right

Audıo 3: N/A

Audıo 4: N/A

Aynı zamanda Milli Piyango İdaresinin resmi Youtube'da 14.30 saatinde başlayacak yayınlar ile çekiliş takip edilebilir. Online olarak yapılacak yayınlar ise;

14:30-16:00 1. Bölüm: 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm: 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm: 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm: Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar