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Milli Piyango 2021 yılbaşı büyük ikramiye biletleri ne kadar, kaç lira?

Yılbaşı zamanı yaklaşırken bilet heyecanı devam ediyor. Vatandaşlar milli piyango bileti alırken nelere dikkat etmeli? 2021 Güncel Milli Piyango fiyatları ne kadar oldu?

25 Aralık 2020 Cuma 12:16
Milli Piyango 2021 yılbaşı büyük ikramiye biletleri ne kadar, kaç lira?
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Her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık 2021 gecesinde yapılacak olan Yılbaşı Milli Piyango için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılbaşın da bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu resmî açıklama ile Milli Piyango idaresi yayınladı.

  • Tam bilet: 100 TL
  • Yarım bilet: 50 TL
  • Çeyrek bilet: 25 TL

Toplam dağıtılacak para ise yapılan açıklama da bir kişinin 100.000.000 TL ikramiye alırken toplam çekilişin ise 563.400.000 TL olduğunu söylendi.

 

Dikkat edilmesi gerekenler!

Sahte bilet satışlarının artması ile birlikte vatandaş biletlerin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamakta zorluk çekiyor. Biletlere mor ışık tutulduğunda rakamlar parlak gözükürse biletler sahte değildir. En kolay yolu ise biletin kâğıt para gibi ses çıkarması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 25.12.2020 12:16
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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoBiletYılbaşı
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