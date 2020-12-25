Milli Piyango 2021 yılbaşı büyük ikramiye biletleri ne kadar, kaç lira?

Tam bilet: 100 TL

Yarım bilet: 50 TL

Çeyrek bilet: 25 TL

Her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık 2021 gecesinde yapılacak olaniçin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılbaşın dafiyatlarının ne kadar olduğunu resmî açıklama ile Milli Piyango idaresi yayınladı.

Toplam dağıtılacak para ise yapılan açıklama da bir kişinin 100.000.000 TL ikramiye alırken toplam çekilişin ise 563.400.000 TL olduğunu söylendi.

Dikkat edilmesi gerekenler!

Sahte bilet satışlarının artması ile birlikte vatandaş biletlerin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamakta zorluk çekiyor. Biletlere mor ışık tutulduğunda rakamlar parlak gözükürse biletler sahte değildir. En kolay yolu ise biletin kâğıt para gibi ses çıkarması gerekmektedir.