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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV'de İstiklal Marşı açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her Pazartesi ve Cuma günlerinde okunan İstiklal Marşı'nın pandemi sürecinde okunamadığını söyleyerek EBA TV üzerinde okunacağını ifade etti. Tüm öğretmen, öğrenci velilere çağrıda bulunan Bakan Selçuk 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da İstiklal Marşı'nın okunacağını açıkladı.

10 Ocak 2021 Pazar 20:36
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV'de İstiklal Marşı açıklaması!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir açıklamada bulundu. İl yöneticilerinden tüm eğitim kurumlarında saat 10.00'da yöneticiler ve görevli olan tüm personelin katılımıyla bayrak töreni gerçekleştirilmesini talep etti. Aynı zamanda öğrenciler, öğretmenler ve velilerden ise oldukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmelerini istedi. 11 Ocak 2021 gününde saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da personel ile birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılım gösterecek.

Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında, “Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz” diyerek uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA TV yayınlarına İstiklal Marşı’nı okuyarak başladıklarını ifade etti. 11 Ocak Pazartesi gününde eş zamanlı olarak ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında saat 10.00’da İstiklal Marşı’nın yayınlanacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:36
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MebMilli Eğitim BakanlığıZiya SelçukIstiklal MarşıEBA TV
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