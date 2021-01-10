Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV'de İstiklal Marşı açıklaması!

Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında, “Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz” diyerek uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA TV yayınlarına İstiklal Marşı’nı okuyarak başladıklarını ifade etti. 11 Ocak Pazartesi gününde eş zamanlı olarak ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında saat 10.00’da İstiklal Marşı’nın yayınlanacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 10.01.2021 20:36