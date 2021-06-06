Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması! 'Öğrenciler ve öğretmenler e-Nabız'dan randevu alabilecek'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamalarda öğrenci ve öğretmenlerin randevuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve öğretmenlerin e-Nabız sistemi üzerinden aşı randevusu alabileceğini belirtti.

Bakan Selçuk açıklamalarında, ‘Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.’ İfadelerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.