Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması! 'Öğrenciler ve öğretmenler e-Nabız'dan randevu alabilecek'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamalarda öğrenci ve öğretmenlerin randevuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve öğretmenlerin e-Nabız sistemi üzerinden aşı randevusu alabileceğini belirtti.
Bakan Selçuk açıklamalarında, ‘Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.’ İfadelerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.
Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) Haziran 6, 2021
Son Güncelleme: 06.06.2021 21:08