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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması! 'Öğrenciler ve öğretmenler e-Nabız'dan randevu alabilecek'

Öğrenciler ve öğretmenlerin aşılanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk randevuların e-Nabız sistemi üzerinden alınabileceğini belirtti. Açıklamalar sonrasında Bakan Selçuk'un sosyal medya paylaşımı araştırılıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 21:08
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması! 'Öğrenciler ve öğretmenler e-Nabız'dan randevu alabilecek'
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamalarda öğrenci ve öğretmenlerin randevuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve öğretmenlerin e-Nabız sistemi üzerinden aşı randevusu alabileceğini belirtti.

Bakan Selçuk açıklamalarında, ‘Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.’ İfadelerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:08
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan Aşı AçıklamasıMeb Bakanı Ziya Selçuktan E-nabız Açıklaması
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