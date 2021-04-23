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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan 23 Nisan’da çocuklara özel ‘Gazetecilik’ uygulaması erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Mardin’de yaptığı ziyaretlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilişkin sorulara cevap verdi. Korona virüs nedeniyle üç günlük sokağa çıkma yasağında öğrencilere yönelik gazete çıkarılacağı müjdesini verdi.

23 Nisan 2021 Cuma 13:59
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan 23 Nisan’da çocuklara özel ‘Gazetecilik’ uygulaması erişime açıldı
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23 Nisan haftası kapsamında Mardin’de gerçekleştirecekleri faaliyetler için öğretmenler ve yetkililerle konuşmak üzere ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kovid-19 salgını döneminde eğitim sisteminde kentte yapacakları çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Ziya Selçuk korana virüs tedbirleri kapsamında üç gün sokağa çıkma yasağı süresince kutlamaların nasıl gerçekleştirecekleri hakkında bilgiler verdi. Çocuklara pencerelerde istiklal marşı söylemelerini ve camlarını süslemelerini söyleyen Selçuk ayrıca EBA TV üzerinden de çeşitli kutlamaların yapılacağını dile getirdi. Ayrıca çocuklar için küçük bir gazete de çıkarılacağı haberini veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sene 23 Nisan ‘kutlu olsun’  demek yerine 23 Nisan ‘mutlu olsun’ diyerek temennilerde bulundu.

Milli eğitim Bakanlığı tarafından(MEB) hazırlanan gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.




Son Güncelleme: 23.04.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanZiya Selçuk
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