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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüze yüze eğitime geçişin detaylarını açıklayacak

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında okullarda gerçekleştiren yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceği haberinden sonra,Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüze yüze eğitime geçişin detaylarını yarın açıklayacağı duyuruldu.

05 Ekim 2020 Pazartesi 23:44
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüze yüze eğitime geçişin detaylarını açıklayacak
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Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle mart ayından bu yana gerçekleştiren uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçiş kararı kısmet olarak ilk 21 Eylül tarihinde başlamış ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri haftada 2 gün olacak şekilde okullara başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında yüz yüze eğitim ile ilgili olarak önemli bir karar çıktı. Erdoğan ilkokul 2,3,4 sınıf öğrencileri ile 8. ve 12.sınıf öğrencilerinin okullarda yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra belirtilen sınıflada yüz yüze eğitime ne zaman ve nasıl geçileceği merak konusu oldu ve gözle Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi.


Konuyla ilgili ilk açıklama milli eğitim bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu açıklamada belirtilen sınıfların 12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu. 

Ayrıca konuyla ilgili detaylı bir açıklamanın yarın saat:11.00'de milli eğitim bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 23:44
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