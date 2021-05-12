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Milli Eğitim Bakanı Selçuk özel çocukları unutmadı!

Dünya Engelliler Haftası 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu haftaya dikkat çekerek özel çocukları unutmadı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:57
Milli Eğitim Bakanı Selçuk özel çocukları unutmadı!
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Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden Dünya Engelliler Haftası’na yönelik paylaşıma bulundu. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından sık sık bu tarz paylaşımlar yapıyor ve özel gün ve haftaları yaptığı paylaşımlarla anıyor.

“Özel çocuklarımızın yanındayız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden engeli olan çocuklara yönelik paylaşım yaptı. Özel gün ve haftaları atlamayan ve sık sık paylaşımlarda bulunan Selçuk Dünya Engelliler Haftasına yönelik şu sözleri hesabından paylaştı;

“Eğitim ailemizin her bir ferdiyle engelleri birlikte aşıyoruz.

Çocuklarımızın gereksinimlerine göre tasarlayarak meslek liselerimizde ürettiğimiz özel materyallerimizle, destek eğitimlerimizle, etkileşimli mobil uygulamalarımızla özel çocuklarımızın her zaman yanındayız.”

Selçuk’un bu paylamışına kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi. Dünya Engelliler Haftası atlanılmayacak ve dikkat çekilmesi gereken bir haftadır. Normal gelişim gösteremeyen çocuklara sahip çıkılmalı ve onların varlığı unutulmamalıdır.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukMilli Eğitim BakanıEngelliler Haftası
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