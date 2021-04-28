Milas’ta orman yangını!

’nınilçesinde bugün akşam saat 20.50’de ormanlık bir alanda yangın meydana geldi. Meydana gelen yangın çevrede bulunan vatandaşları korkuttu. Rüzgarın kuvvetiyle beraber kısa süre içerisinde git gide büyüyen yangın etrafa yayıldı.ağaçlarından oluşan ormanda meydana gelen yangın çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla birlikte söndürülmeye başlandı. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından birçok itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyümeye devam eden yangın henüz söndürülebilmiş değil. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek adına çalışmalarına devam ediyor.