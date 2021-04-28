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Milas’ta orman yangını!

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir ormanda yangın meydana geldi. Çevredekileri korkutan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyerek etrafa yayıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:18
Milas’ta orman yangını!
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Muğla’nın Milas ilçesinde bugün akşam saat 20.50’de ormanlık bir alanda yangın meydana geldi. Meydana gelen yangın çevrede bulunan vatandaşları korkuttu. Rüzgarın kuvvetiyle beraber kısa süre içerisinde git gide büyüyen yangın etrafa yayıldı. Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanda meydana gelen yangın çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla birlikte söndürülmeye başlandı. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından birçok itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyümeye devam eden yangın henüz söndürülebilmiş değil. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek adına çalışmalarına devam ediyor.




Son Güncelleme: 28.04.2021 23:18
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasOrman YangınıKızılçam
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