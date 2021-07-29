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Milas’ta çıkan yangın iki otelin bahçesine kadar ilerledi

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangının 5 yıldızlı iki otelin bahçesine kadar ilerlediği görüldü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:27
Milas’ta çıkan yangın iki otelin bahçesine kadar ilerledi
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Muğla’nın Milas ilçesinde bugün başlayan orman yangını yerleşim yerlerine ilerliyor. Son gelen bilgilere göre Meşelik Mahallesi Kuyucak Mevkii’nde saat 14:30’da başlayan yangının otellerin bulunduğu alana ilerlediği bildirildi. Kısa süre içerisinde rüzgarında etkisiyle ilerleyen yangının 5 yıldızlı 2 farklı otelin bahçesine kadar dayandığı öğrenildi. Otel çalışanlarının da yangına müdahale ettiği ve bölgeye 8 arazöz, 6 itfaiye aracı ile 40 orman işçisinin gönderildiği açıklandı.

Jandarma ekipleri sahildeki turistleri güvelik amacıyla bölgeden uzaklaştırıyor. İş makineleri ile ormanlık alanda yol açma çalışmaları da devam ediyor.


Son Güncelleme: 29.07.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
OtelYangınMilas
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