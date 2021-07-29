Milas’ta çıkan yangın iki otelin bahçesine kadar ilerledi

Muğla’nın Milas ilçesinde bugün başlayan orman yangını yerleşim yerlerine ilerliyor. Son gelen bilgilere göre Meşelik Mahallesi Kuyucak Mevkii’nde saat 14:30’da başlayan yangının otellerin bulunduğu alana ilerlediği bildirildi. Kısa süre içerisinde rüzgarında etkisiyle ilerleyen yangının 5 yıldızlı 2 farklı otelin bahçesine kadar dayandığı öğrenildi. Otel çalışanlarının da yangına müdahale ettiği ve bölgeye 8 arazöz, 6 itfaiye aracı ile 40 orman işçisinin gönderildiği açıklandı.
Son Güncelleme: 29.07.2021 17:27