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Milas’ta 2 uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı

Muğla Milas’ta uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

25 Nisan 2021 Pazar 21:44
Milas’ta 2 uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı
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Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bugün yürütülen aramalar sonucu birçok uyuşturucu madde ve para tespit edildi. Alınan ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, uyuşturucu kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Şehir girişinden geçmeye çalışırken güvenliklere yakalanan 3 şüpheli kişinin arabaları ve üzerleri arandı. Arama sonucu uyuşturuculara ve nakit paralara rastlanıldı. Arabada seyahat etmekte olan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 tanesi serbest bırakıldı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasUyuşturucu Kaçakçıları
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