Milas’ta 2 uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı

’nınilçesinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bugün yürütülen aramalar sonucu birçok uyuşturucu madde ve para tespit edildi. Alınan ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler,nı suçüstü yakaladı. Şehir girişinden geçmeye çalışırken güvenliklere yakalanan 3 şüpheli kişinin arabaları ve üzerleri arandı. Arama sonucu uyuşturuculara ve nakit paralara rastlanıldı. Arabada seyahat etmekte olan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 tanesi serbest bırakıldı.