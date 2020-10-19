Mikrofonu açık unutup öğretmene derste hakaret eden Tuğba kimdir? mikrofonu açık kalan Tuğba derste rezil oldu

Koronavirüs nedeniyle ülkemizde eğitim uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde online işlenen derslerde farklı olaylar da yaşanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde online ders sırasında yaşana bir gaf gündem oldu.

Mikrofonu açık kalan Tuğba, öğretmenine hakaret etti

Mikrofonunu açık unutanisimliöğretmenine olay sözler söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Tuğba’nın gafı sosyal medyayı salladı.

Genç öğrenci Tuğba, online ders sırasında mikrofonunu açık unuttuğu sırada öğretmenine “Kendi kitabını öneriyor mal mı bu adam ya” cümlesini kullanması gündem oldu.

“Evet malım Tuğba” cevabı

Genç öğrencinin sözlerini duyan öğretmen öğrencisine “Evet malım Tuğba, mikrofonun açık terbiyesizlik yapma” diyerek yanıt verdi. Öğretmen ve öğrencinin arasında geçen diyalog sosyal medyada TT listesine girdi ve gündem oldu.