İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini Akşener taktı

2018 yılına kadar MHP Grup Başkanvekili görevini yürüten ve kısa bir süre önce ihraç edilen Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı. Usta'nın rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:43
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini Akşener taktı
Takip Et:

2018 yılına kadar MHP Grup Başkanvekili görevini yürüten Erhan Usta, AK Parti’ye yaptığı eleştiriler nedeniyle partisinden ihraç edilmişti. Samsun Milletvekili Usta, İYİ Parti’ye geçti. Usta’nın katılımıyla birlikte İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 38’e yükselmiş oldu.


MHP eski TBMM Grup Başkanvekili Usta’nın rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı. Akşener yaptığı açıklamalarda Usta’nın cesurlar ailesine katıldığını işaret ederek kendisine teşekkür etti. 2015 yılında Bahçeli’nin ekonomi programı lansmanı yapıldığında tanıdığını söyleyen Usta, ihraç edilen pek çok kişi olarak İYİ partide toplandıklarını belirtti.

‘’Kalbim rahat, gönlüm huzurlu.’’

Usta yapmış olduğu açıklamalarda davet üzerine cesurlar ve iyiler hareketine katıldığını dile getirdi. Ülküsünden taviz vermeden hareket edeceği bir yer olduğu için İYİ Parti’ye geldiğini belirten Usta, ülke için güzel hizmetler yapabileceğine inandığını belirterek ‘’Gönlüm huzurlu, kalbim rahat. Davete teşekkür ediyorum.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 10.09.2020 12:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erhan UstaİYİ PartiMeral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Mardin'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Yunanistan Moria kampında çıkan yangında sığınmacılar evinden oldu
Yunanistan Moria kampında çıkan yangında sığınmacılar evinden oldu
Yine bir gıda faciası! Turşuluk biberleri ayaklarıyla ezdi
Yine bir gıda faciası! Turşuluk biberleri ayaklarıyla ezdi
İdlib'te görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
İdlib'te görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
MİT mensuplarını ifşa davasında nihai karar çıktı! 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensuplarını ifşa davasında nihai karar çıktı! 3 gazeteci tahliye edildi
Son dakika... Çağlayan Adalet Sarayı önünde silah sesleri yükseldi! 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika... Çağlayan Adalet Sarayı önünde silah sesleri yükseldi! 4 kişi gözaltına alındı

Popüler Haberler

TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut kampanyası fırsatı
PTT Kargo çalışma günleri ve açılış kapanış saatleri
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
İşçiler koronavirüse yakalanırsa, işveren sorumlu olacak mı?
SGK özel hastanelerde yapılan doğumların ücretlerini karşılıyor mu?
Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 fulbright ne kadar burs veriyor?
Yıllık kullanılmayan izinlerin ücret hesaplaması
Türk Telekom'un bedava internet kazandıran kampanya ve uygulamaları
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Azize dizisi final mi olacak? Azize bitiyor mu? Azize dizisi final dedikoduları başladı!
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir? Özde Karacan hakkında bilgiler
Metro market 11-24 Temmuz 2019 güncel katalog indirimleri
Vakıfbank, ING Bank ve Ziraat Bankası 6 Ay ertelemeli 50000 TL kredi kampanyası başvuruları devam ediyor
Gel Dese Aşk Murat kimdir? Gerçek adı nedir? Erkan Petekkaya hakkında bilgiler
Bedelli askerlik ücreti kredi kartı ile yapılabilecek mi? 2020 bedelli askerlik kredisi nasıl alınır?
Güncel gümüş fiyatları 10 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2020 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Vodafone ile interneti seviyorum testi çözen herkese 3 GB bedava internet! Test sonucunda 1 kişiye 5 yıllık 1 TB internet kazanma şansı verilecek!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.