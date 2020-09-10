MHP'den ihraç edilen Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini Akşener taktı

2018 yılına kadar MHP Grup Başkanvekili görevini yürüten Erhan Usta, AK Parti’ye yaptığı eleştiriler nedeniyle partisinden ihraç edilmişti. Samsun Milletvekili Usta, İYİ Parti’ye geçti. Usta’nın katılımıyla birlikte İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 38’e yükselmiş oldu.

‘’Kalbim rahat, gönlüm huzurlu.’’

MHP eski TBMM Grup Başkanvekili Usta’nın rozetini İYİ Parti lideritaktı. Akşener yaptığı açıklamalarda Usta’nın cesurlar ailesine katıldığını işaret ederek kendisine teşekkür etti. 2015 yılında Bahçeli’nin ekonomi programı lansmanı yapıldığında tanıdığını söyleyen Usta, ihraç edilen pek çok kişi olarak İYİ partide toplandıklarını belirtti.

Usta yapmış olduğu açıklamalarda davet üzerine cesurlar ve iyiler hareketine katıldığını dile getirdi. Ülküsünden taviz vermeden hareket edeceği bir yer olduğu için İYİ Parti’ye geldiğini belirten Usta, ülke için güzel hizmetler yapabileceğine inandığını belirterek ‘’Gönlüm huzurlu, kalbim rahat. Davete teşekkür ediyorum.’’ diye konuştu.